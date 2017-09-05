Як три тернопільські школи отримали неймовірні спортивні майданчики

На початку вересня також відбулося відкриття універсального спортивного майданчика біля загальноосвітньої школи №16 та ще раніше спортивний майданчик відкрили біля школи №11.

Сучасний майданчик, де можна займатися спортом та відпочивати, зі столиками, лавками, клумбами та невеликим амфітеатром відкрили на початку вересня у дворі Тернопільської спеціалізованої школи із поглибленим вивченням іноземних мов № 3. Участь у відкритті взяли батьки, учні, дирекція школи та очільник Тернополя Сергій Надал.

«Цей проект реалізовується спільно: частково за кошти міської ради і частково за кошти батьків та меценатів. Тут проведено багато робіт з благоустрою місця для відпочинку та занять спортом школярів, – розповідає міський голова. – Дякую усім батькам та меценатам, хто долучився до облаштування такого майданчика, адже це чудова інвестиція в освіту».