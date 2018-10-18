У Тернополі та області необхідно оцінити об`єкти оренди

РВ по Тернопільській області запрошує оцінювачів на конкурс, який відбудеться 25 жовтня 2018 року. Необхідно оцінити об’єкти оренди:

– нежитлові приміщення площею 88,5 кв. м та частки площ спільного користування 28 кв. м, разом 116,5 кв. м, на 5 поверсі лабораторного корпусу у м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35;

– приміщення нежитлового будинку площею 163,0 кв. м у м. Кременець, вул. В‘ячеслава Чорновола, 1б.

Документація приймається до 18 жовтня 2018 року у РВ, телефон для довідок – 25-04-87.