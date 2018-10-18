У Тернополі може з’явитися зупинка з сонячними панелями і безкоштовним Wi-Fi

Зупинка громадського транспорту із сонячними панелями, інформаційним табло, Wi-Fi з безкоштовним доступом, станцією підзарядки телефонів і планшетів на вул. Винниченка, 6 — ініціатива Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Відповідний проект зареєстровано на сайті https://pb.rada.te.ua, де містяться проекти, які реалізовують в рамках Громадського бюджету.

Бюджет проекту — 163 250 грн.

Тернопіль все частіше називають студентською столицею України – і не дарма! У Тернополі є більш ніж 20 навчальних закладів різного рівня акредитації, а фраза «студентська столиця України» стала вже для міста візитною. Якщо це так, ми афішуємо і гордимося цим – тоді потрібно щось для цього робити. Одна із проблем – занедбана, некомфортабельна зупинка громадського транспорту “Педагогічний університет”, яка своїм виглядом псує імідж Тернополя як студентської столиці України. Тому ми пропонуємо реконструювати цей об’єкт міської інфраструктури, створивши сучасну зону комфорту європейського рівня для студентської молоді, мешканців та гостей міста, — зазначають автори проекту.

Проект зорієнтований на студентську молодь, жителів та гостей міста.

Наразі цей проект перебуває на розгляді.