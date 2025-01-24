У Тернополі таксист викрав мобільний телефон пасажира

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий, мешканець обласного центру, їхав у таксі. Приїхавши до місця призначення, він попросив водія почекати, поки винесе готівку для розрахунку за поїздку. Користуючись моментом, коли пасажир вийшов з автомобіля, таксист забрав смартфон та поїхав. Суму завданих збитків потерпілий оцінив у 20 000 гривень.

Зловмисник – 38-річний мешканець Тернопільського району, раніше судимий за майнові злочини. Викрадений телефон він продав за 4000 гривень.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.