14:48 | 24.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі таксист викрав мобільний телефон пасажира

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Крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, інкримінують співробітники Тернопільського районного управління поліції 38-річному жителю Великобірківської громади. Йому загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий, мешканець обласного центру, їхав у таксі. Приїхавши до місця призначення, він попросив водія почекати, поки винесе готівку для розрахунку за поїздку. Користуючись моментом, коли пасажир вийшов з автомобіля, таксист забрав смартфон та поїхав. Суму завданих збитків потерпілий оцінив у 20 000 гривень. 

Зловмисник – 38-річний мешканець Тернопільського району, раніше судимий за майнові злочини. Викрадений телефон він продав за 4000 гривень.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

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