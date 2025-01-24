Воїн із Роман Винничук отримав почесну нагороду

Роман Винничук — молодший сержант 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України попри ризики для життя, доставляв боєприпаси на вогневі позиції. За це нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня, відзнаками “Золотий хрест”, “За особисту хоробрість” та іншими почесними нагородами.

До слова, молодший сержант Роман уродженець та мешканець с. Язловець, Трибухівської громади, Чортківського району.

✅️Чоловік у складі бригади з перших днів повномасштабного вторгнення. Із березня 2022 року виконував бойові завдання у Запорізькій та Херсонській областях, а з листопада 2022 року воює на Донеччині. За час служби захисник пережив багато небезпечних подій, проявивши героїзм.

❗️Ось кілька його історій:

Восени 2024 року Роман, доставляючи боєприпаси на позицію, потрапив під мінометний обстріл, але, незважаючи на небезпеку, продовжив рух і успішно доставив БК. Ворожа гармата 2А65 “Мста-Б” і боєкомплект до неї були знищені.

Через деякий час Роман завіз боєприпаси на позицію гаубиці М777. Артилерійський розрахунок влучно відпрацював по цілях і знищив гармату Д-20, боєкомплект до неї та гарматну обслугу.

За кілька днів потому Роман із побратимами під обстрілами евакуював дві гаубиці М777 і артилеристів. Їхній тягач Oshkosh згорів, але завдання було виконане — усе майно вивезли без людських втрат.