З неба сипались льодові кулі: що відомо про буревій у Горинці

Увечері 8 червня 2025 року Тернопільщину накрила потужна негода. Найбільше постраждала північ області, зокрема – село Горинка на Кременеччині, де очевидці зафіксували випадіння великого граду.

Жителька села Віра Полоцька опублікувала у Facebook фото крижаних уламків та описала пережите:

«с. Горинка, Тернопільщина, 8.06.25 пронісся смерч. Був страшний гул, летів град прямо кусками. На фото – град уже менший, після грози».

Пориви вітру повалили дерева, пошкодили покрівлі трьох житлових будинків, спортивного залу школи та місцевого магазину. У п’яти вулицях зафіксовано ушкодження дорожнього покриття.

У ніч із 8 на 9 червня буревій спричинив масові відключення електроенергії.

Станом на 6:00 ранку знеструмлено 30 населених пунктів у Чортківському та Кременецькому районах. Понад 5500 абонентів залишились без світла, постраждало 124 трансформаторні підстанції.

Аварійні бригади АТ «Тернопільобленерго» вже працюють над ліквідацією наслідків стихії.

Також місцева влада проводить обстеження постраждалих об’єктів, фіксує збитки та координує допомогу населенню.