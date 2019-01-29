Тарас Підгайний із Великої Березовиці робить матраци з очерету!

Житель селища Велика Березовиця Тернопільського району Тарас Підгайний виготовляє цікаві ковальські вироби, а після однієї з поїздок до Німеччини взявся за екологічно чисті матраци.

Цьому посприяв один випадок. Перебуваючи в гостях у свого німецького товариша, якого Тарас Володимирович кілька років тому виручив тут, в Україні, в одній скрутній ситуації, вирішив відвідати Голландію, благо до кордону рукою подати. В одному з господарських магазинів зацікавився матрацами. Продавець, мову зрозуміла, бо сама, як виявилося, була родом з Воронежа. Вийшла заміж за літнього голландця і вже кілька років живе в цій країні. Отож розповіла Тарасу Підгайному, що основа матраців – очерет, тут це модно. Заготовляють його наприкінці червня, висушують, пресують і використовують для матраців та покрівель будинків.

До речі, голландці у цій справі не першовідкривачі. Кілька років тому у Південній Африці знайшли найвідоміший з подібних матраців. Виготовлений він з рослинного матеріалу (стебел і листя осоки та очерету). Його вік, як визначили вчені, приблизно 77 тисяч років!

– Очерет виділяє ефірне масло, це дуже корисно, – каже Тарас Володимирович. Я , коли мав проблеми із хребтом, відвідував лікаря-вертебролога. Він як почув про матраци, придбав собі, синові і дружині.

Є одна особливість. Звичайними нитками очерет, спресований для матрацу, не можна прошивати. Тільки міцними, шовковими. Там же у Голландії я звернувся до фірми, де виробляють такі матраци і мені дали можливість придбати ці нитки. Вже вдома зробив відповідний верстат, на якому пресую очерет розміром 1 м 90 см х 1 м.

На Волині, у заплавах річок Прип’ять і Стохід вже роками жителі навколишніх сіл цілими сім’ями ріжуть очерет, в’яжуть у снопики та продають представникам польських фірм – посередників. А ті вже, пристойно заробляючи, перепродують фірмам Данії і Нідерландів, де давно оцінили переваги дешевого, екологічно чистого матеріалу.

Петро ГУДИМА, Газета “Сільський господар плюс”