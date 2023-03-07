Воїн Тимофій Шадура. Генеральний штаб ЗСУ назвав ім’я Героя, якого розстріляли росіяни

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького Оперативне командування “Північ” / Operational Command “North” Сухопутні війська ЗС України Тимофій Миколайович Шадура. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців.

Особу мужнього українського воїна попередньо встановлено.

Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи.

Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі.



З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного!

Вічна пам’ять і Слава Герою!