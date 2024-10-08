У Тернополі з гастрономічного кластеру невідомі вкрали прапор ЛГБТ
У Тернополі з гастрономічного кластеру “Nа пошті” п’ятеро невідомих вкрали прапор ЛГБТ-спільноти.
Про це розповіла Суспільному арт-директор креативного кластеру “Nа пошті” Марічка Юрчак:
“Це вже втретє в нас викрадають прапор ЛГБТ. Група з п’яти молодиків у балаклавах проникнула за барну стійку в неробочий час закладу, здерла прапор та втекла. Були очевидці, та вони не встигли зреагувати на блискавичний розвиток подій, бо все це тривало менше хвилини”.
У своєму дописі в соцмережі Марічка Юрчак виклала відео з камери спостереження.
На місце події викликали правоохоронців.
“Поліцейські фіксують це як грабіж, як втрату матеріальної цінності. Наступного разу ми зшиємо прапор ЛГБТ і прапор України докупи. Коли його вкрадуть, то це вже буде наруга над державними символами”, — сказала арт-директор.
Суспільне звернулося за коментарем в Нацполіцію області. Хід справи пообіцяли прокоментувати найближчим часом.