Муніципальний Галицький камерний оркестр відкриває концертний сезон «Осінньою класикою»

Новий концертний сезон відкриває цьогоріч Муніципальний Галицький камерний оркестр 13 жовтня програмою «Осіння класика».

У програмі звучатимуть «Арія» Йогана Себастьяна Баха і його неймовірна за настроєвими поривами Оркестрова сюїта №2 сі-мінор, «Пассакалія», урочистий, помпезний та пафосний «Приїзд королеви Шеби» Георга Фрідріха Генделя, «Три п’єси» Арканжело Кореллі – твір з італійським натяком та присмаком, один із найвідоміших зразків німецького композитора епохи бароко Йогана Пахельбеля «Канон і фуга».

Відбудеться концерт в Українському домі 13 жовтня. Початок о 14 годині. Художній керівник і диригент колективу Андрій Аркуша. Вестиме програму Олена Лайко.

Вхід вільний. Захід є благодійним і спрямований на підтримку ЗСУ, зокрема, тих підрозділів, у яких служать тернополяни.

Живий звук.