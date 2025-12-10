У Тернополі з’явився реабілітаційний простір для дітей з ортопедичними захворюваннями

10 грудня 2025 року в Тернополі розпочав свою роботу реабілітаційний простір для дітей і підлітків, які мають порушення опорно-рухового апарату, неврологічні та ортопедичні захворювання. Проєкт став можливим завдяки співпраці Тернопільської міської організації Українського Червоного Хреста та Тернопільської міської ради.

Реабілітаційний простір відкрився в консультативно-діагностичному дитячому відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», що на вулиці Гоголя. На урочисте відкриття завітали представники місцевої влади: заступниця начальника відділу охорони здоров’я ТМР Ірина Питель та медичний директор з педіатрії лікарні №2 Олег Кобрин.

Простір обладнано сучасними реабілітаційними засобами, зокрема табуретами на колесах, брусами для відновлення ходьби, балансувальними півсферами та подушками, шведськими стінками, реабілітаційними тренажерами, велотренажерами та іншими необхідними інструментами.

Цей проєкт має на меті підтримати всебічне відновлення здоров’я юних пацієнтів Тернопільської громади та забезпечити їм доступ до якісної реабілітаційної допомоги.