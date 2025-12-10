Легенда донецького Шахтаря  відвідав юну футболістку, поранену під час російського обстрілу в Тернополі

Легенда донецького Шахтаря Андрій Пятов зробив добру справу, відвідавши у лікарні юну футболістку Єву, яка стала жертвою російського обстрілу у Тернополі. Колишній воротар поспілкувався зі своєю колегою (дівчина також грає на позиції голкіпера у Футбольній академії Тернопіль), підтримав її та вручив подарунки.

Зазначимо, що зустріч була організована футбольним клубом «Шахтар» та Фондом Ріната Ахметова. Пятов подарував дівчині футболку, воротарські рукавички, а також мобільний телефон. Окрім цього, Фонд запропонував Єві психологічну допомогу для емоційної підтримки та подолання наслідків травми.

На жаль, українські діти живуть у страшних реаліях… Я дуже хотів підтримати Єву. Сподіваюся, що морально їй стало легше. Мені просто треба було її обійняти – і я це зробив. Зустріч була дуже емоційною. Ми поспілкувалися на різні теми, я запросив Єву на наші тренування та інші події, передав від команди вітання і запевнив, що ми будемо її підтримувати, — розповів Пятов про зустріч.