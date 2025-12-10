Як підготуватись до онлайн-співбесіди? Поради від Тернопільського обласного центру зайнятості

Онлайн-співбесіда – це вже не просто тренд, а стандарт сучасного ринку праці. Це чудова можливість презентувати себе, перебуваючи у комфортних умовах. Проте домашня атмосфера іноді розслабляє, тому ми підготували для вас 7 порад, які допоможуть справити найкраще враження на роботодавця через екран монітора.

Технічна “репетиція” – це 50% успіху.Перевірте зв’язок: завчасно протестуйте камеру та мікрофон. Ім’я в профілі: перевірте свій нікнейм у Zoom чи Google Meet. Він має бути професійним (Ім’я та Прізвище), а не жартівливим (наприклад, “koti4ek_99”). Створіть свій гарний фон у кадрі.Те, що бачить рекрутер за вашою спиною, говорить про вас так само багато, як і ваше резюме. Фон: Оберіть нейтральний фон (стіна, шафа, штори). У кадрі не повинно бути розкиданих речей чи хаосу в кімнаті. Дрес-код.Існує спокуса вдягнути сорочку зверху, а знизу залишитись у домашніх штанах. Одягніться повністю так, ніби ви йдете на очну зустріч. Це психологічно налаштовує на діловий лад, змінює вашу поставу та голос. До того ж, якщо вам доведеться раптово встати, ви не потрапите у незручну ситуацію. Використовуйте переваги формату: шпаргалки.Онлайн-співбесіда дає вам суперсилу, якої немає на живій зустрічі – можливість підглядати. Тримайте перед очима роздруковане резюме та ручку з блокнотом для нотаток. Очі в очі: секрет зорового контакту.Коли говорите ви – дивіться в камеру! Саме так у рекрутера виникне відчуття, що ви дивитесь йому в очі, а не вниз чи вбік. Це будує довіру. Пунктуальність та тиша.Підключіться за 5–7 хвилин до початку. Це покаже вашу зацікавленість та організованість. Попередьте співмешканців про важливу розмову, зачиніть вікно, щоб не було шуму вулиці, та вимкніть сповіщення на телефоні. Емоційний настрій.Камера “з’їдає” частину емоцій. Те, що в житті виглядає як спокій, на екрані може здатися байдужістю. Посміхайтеся частіше, кивайте на знак згоди, говоріть трішки енергійніше, ніж зазвичай.

Пам’ятайте, співбесіда – це діалог двох рівних партнерів. Роботодавець так само зацікавлений у вас, як і ви в ньому. Бажаємо успіхів та впевненості! Ваша нова робота вже чекає на вас!