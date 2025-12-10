У Тернополі відбувся літературний вечір «Біль втрати і світло надії»

У Тернополі в межах Мандрівного фестивалю документального кіно про права дюдини “Docudays UA” відбувся літературний вечір «Біль втрати і світло надії» — подія, створена для тих, хто пережив втрату, хто досі шукає сили жити далі, і хто вірить, що навіть після найтемніших днів з’являється світло.

Захід зібрав людей, яких об’єднує спільний досвід: втрати, зруйновані домівки, довгі місяці очікування та надія, яка попри все не зникає. Учасники ділилися власними історіями, читали поезії та прозу, що народилися з болю, але несуть у собі силу й тепло.



Організатори присвятили цей захід Віталію Юськевичу. Його дівчина Юля стала однією з організаторок та на сцені зачитала листа, який був із Віталієм до останньої миті.

На події також були авторки книги «Жити попри все» — Марина Супрун, Людмила Біленька та Галина Тищенко, які презентували свою книжку та поділилися з відвідувачами особистими історіями, що стали основою видання.

Особливою частиною заходу стала виставка «Мальви» Максима Огородника. Батько Максима зник безвісти на цій страшній війні, і через свої роботи художник показує: попри все ми не здаємося. У кожне полотно він вклав біль, тривогу та водночас світлу надію.

Під час відкритого мікрофона виступив Андрій Мєдвєдєв — білоруський правозахисник та журналіст, який поділився власним досвідом та розповів історії білоруських військових, що вступили до лав ЗСУ.

В родзинкою вечора став гурт ветеранів “Сталь”.

Вечір став простором підтримки та взаємного розуміння. Тут звучали слова, які неможливо вимовити у повсякденному житті, але які так важливо чути тим, хто проходить свій шлях крізь втрату. Атмосфера зустрічі була щирою, світлою й водночас глибоко емоційною.

Такі події потрібні, бо вони нагадують — ми не самі. Поруч є ті, хто відчуває схоже. А значить, поруч є й надія.

Авторка Тетяна Макогон

P.S.

Підбиваючи підсумки, хочеться сказати що захід був надзвичайно емоційним й з нього організатори

змогли передати 2743 гривні на збір для реабілітації ветеранів звільнених з полону.

