У Тернополі на фасаді будинку з’явиться стінопис із зображенням захисника Валерія Дорохова

У Тернополі на фасаді багатоквартирного житлового будинку за адресою Майдан Перемоги, 4, створять стінопис, присвячений загиблому захиснику України Валерію Дорохову. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 10 грудня 2025 року.

Стінопис стане символом вдячності та пам’яті про Валерія Дорохова – бійця, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Довідково. Валерій Дорохов народився 21 червня 1991 року в Тернополі. Навчався на юридичному факультеті ЗУНУ (раніше ТНЕУ), куди вступив у 2008 році. Вів активне студентське життя: був старостою, очільником молодіжного правового гуртка, волонтером і громадським активістом.

Мав свій бізнес. З початком повномасштабного вторгнення зміг організувати все так, щоб робота велася без його участі, а сам пішов добровольцем у військкомат. Спочатку став командиром взводу роти охорони Тернопільського міського ТЦК та СП. Пізніше його перевели у 68-му окрему єгерську бригаду на посаду командира взводу.

Загинув 17 квітня 2023 року разом із побратимом Олегом Барною під час штурму позицій окупантів поблизу села Павлівка на Донеччині. Прощання із захисниками відбулося Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності в Києві.

22 квітня Валерія Дорохова поховали на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

24 серпня 2023 року «За особисту мужність, виявлену у захисті державного сувернітету та територіальної цілісності країни, самовіддане виконання військового обов’язку» Валерій Дорохов посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

28 квітня 2023 року, згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради, посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».