Кожне життя важливе: на Кременеччині надзвичайники врятували кота з колодязя

Сьогодні вранці, 11 грудня, рятувальники отримали незвичний, але важливий виклик. О 09:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Іванківці Кременецького району у глибокий колодязь впав кіт.

Тварина опинилася у пастці і не могла самостійно вибратися на поверхню. Бійці ДСНС оперативно прибули на місце події. За допомогою спеціальної рятувальної мотузки один із надзвичайників спустився у колодязь, обережно підхопив переляканого чотирилапого та підняв його нагору.

Наразі життю тварини нічого не загрожує. Для тернопільських рятувальників кожне життя — важливе!

Поділіться:









