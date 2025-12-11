08:48 | 11.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Уряд виділяє 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки в Тернополі

Уряд України виділив 30,8 мільйона гривень на відновлення Тернополя після ракетно-дронової атаки, що сталася 19 листопада. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Внаслідок цієї цинічної атаки ворога загинули 38 осіб, серед яких 8 дітей. Ситуація в місті вимагає негайних дій для ліквідації наслідків, тому кошти будуть спрямовані на відновлення житлових будинків, соціальних об’єктів та критичної інфраструктури.

Виділені кошти дозволять розпочати аварійно-відновлювальні роботи в найкоротші терміни, мінімізуючи подальші негативні наслідки для мешканців міста. Уряд очікує оперативних дій від місцевої влади, щоб забезпечити швидке відновлення та повернення до нормального життя.

