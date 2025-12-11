На березі Тернопільського ставу збудують масштабний ЖК із 18-поверхівками

На березі Тернопільського ставу зведуть багатоквартирний житловий комплекс SvitLand Residences, який передбачає сім будинків. На вулиці Білецькій, 56 у Тернополі стартували підготовчі роботи для початку будівництва першої десятиповерхівки.

Замовником будівництва є ТОВ «Тернопільська меблева фабрика» та безпосередньо власник цього підприємства – Олег Крушельницький. Про це він сам повідомив ZAXID. NET у телефонному дзвінку. Роботи виконуватиме ТОВ «Вертикаль Тер-Буд».



На платформі ЛУН вказано, що вже стартували продажі на квартири в цьому комплексі. Можна придбати одно- та двокімнатні квартири, а також паркінги. Однокімнатні квартири мають площу 33-53 м2, двокімнатні – 58-90 м2. Вартість однокімнатної стартує від 28 тис. доларів, а двокімнатної – від 50 тис. доларів. Паркінги вартують від 16 тис. доларів. Введення першого будинку в експлуатацію планують на другий квартал 2027 року.

Будинки матимуть від 10 до 18 поверхів. Згідно з проєктом, їх побудують за монолітно-каркасною технологією зі стінами з керамаблоку. Передбачено підземний паркінг, який слугуватиме і як укриття. Дві ділянки, на яких стартувало будівництво, розташовані поруч з територією ТОВ «Тернопільська меблева фабрика».

Містобудівні умови та обмеження на цей об’єкт Тернопільська міська рада видала у листопаді 2024 року. А у вересні 2025 року дозволила виконувати будівельні роботи.

За даними YouControl, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Тернопільська меблева фабрика» є Олег Крушельницький. Він також є засновником кооперативу, який обслуговує ЖК SvitLand Residences та ще два житлові комплекси, які розташовані в селі Байківці біля Тернополя.

Олег Крушельницький також є членом партії «Слуга народу». У 2020 році він балотувався в Тернопільську міську раду від цієї партії, однак обраним не був, йдеться на сайті «Чесно».





