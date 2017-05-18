Art Ukraine-2017: тернопільські актори мають шанс поїхати на гастролі в Європу та Китай

У рамках Всеукраїнського щорічного фестивалю-конкурсу Art Ukraine Тернопільський академічний обласний драматичний театр ім. Т. Шевченка представив глядачам музичну комедію на сучасний манер «Летюча миша» Йоганна Штрауса. Режисер вистави – В’ячеслав Жила. Тернопільський – один із 22 театральних колективів України, які беруть участь у цьому фестивалі.

У першому турі конкурсу переможця визначатимуть глядачі, заповнивши відповідні анкети.

Переможців другого етапу повезуть на гастролі у Європу та Китай, запевняють організатори. Таким чином Україну хочуть зробити театральним брендом у світі.

Фестиваль Art Ukraine стартував 20 квітня і зараз перебуває на «екваторі».

– Мета нашого фестивалю – збільшити рівень інтересу населення до культури через театральне мистецтво, – зазначила під час прес-конференції у Тернополі організатор та координатор Art Ukraine Анна Павлик. – Театр – це синтез численних виражальних засобів: тут і музика, і література, образотворче мистецтво, архітектура.

Один із слоганів фестивалю – «Зробимо театр модним».

– Найбільше мене привабила одна із цілей фестивалю – це не тільки популяризація, а й допомога театру, зокрема Черкаському колективу, керівником якого став наш земляк Петро Ластівка, – зазначив директор, художній керівник тернопільського драмтеатру, виконавець головної ролі в виставі «Летюча миша» Борис Репка. – По друге, ми теж захотіли показати всім, що тернопільський театр – модний. Вистава «Летюча миша» в нас є модною, з нетрадиційним прочитанням Йоганна Штрауса, з неординарними костюмами акторів, музикою, оформленням.

– Сьогодні у глядача користуються попитом твори, побудовані на трьох постулатах: екзотика, любовна інтрига, жорстокість, – сказав режисер тернопільського драмтеатру В’ячеслав Жила. – Так, зрештою, в усьому мистецтві, не тільки в театрі чи кіно.

Art Ukraine – дітище громадської організації «Народна Україна», Благодійного фонду Костянтина Гусева. Має підтримку фестиваль і від Міністерства культури України.