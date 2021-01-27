В Тернопільській області рак молочної залози – лідер серед онкологічної патології жінок

В Тернопільській області, як і в Україні, рак молочної залози – лідер серед онкологічної патології жінок. Крім того, все частіше захворювання діагностують і у чоловіків. Щороку в області реєструється понад 300 нових випадків раку молочної залози. На жаль, в 20% випадків хвороба діагностується в занедбаній стадії.

Головна причина високої смертності від цієї хвороби в нашій країні – пізня діагностика. Кількість випадків раку молочної залози в розвинених країнах різко зросла після 1970-их років. Це пояснюють, зокрема, зміною стилю життя населення розвинутих країн (наприклад, в сім’ях зменшилася кількість дітей, і термін годування грудьми скоротився).

Фактори ризику:

Старіння: з віком ризик підвищується.

Мутації деяких спадкових генів. За даними AnticancerFund, аномальні гени – причина менше 10% раку молочної залози.

Коли у найближчого родича – мами, тата, сестри, дочки, брата – був рак, особливо якщо його діагностували родичу до 45 років. Якщо ряд членів родини має рак грудей/яєчників у молодому віці, слід перевірити гени. BRCA1 та BRCA2 – головні гени, залучені у сімейні форми раку грудей. При мутації BRCA1 ризик виникнення раку – аж 80-85%

Якщо у вас уже був рак молочної залози, підвищується ризик повернення хвороби у цю ж залозу, і ризик появи раку в іншій.

Більше ризикують і жінки, у яких “місячні” почалися до 12 років і закінчилися після 55-ти.

Ті, хто не народжував і хто народив після 30-ти.

Збільшує ризик і використання оральних контрацептивів, особливо до першої вагітності. Якщо жінка не користується таким захистом більше 10 років, тоді ризику більше немає.

Підвищує ймовірність раку і гормонозамісна терапія після менопаузи. Якщо після неї минуло 5 років, ризик зникає.

Якщо у дитинстві чи підлітковому віці вас лікували радіотерапією, ризик у дорослому віці теж збільшується.

Зайва вага та ожиріння, особливо після менопаузи.

Алкоголь та куріння, але як саме вони збільшують ризик – досі не встановлено, але з’ясовано як факт.

До факторів ризику належить також недостатнє вигодовування груддю, часті аборти, травми молочної залози, порушення сексуального життя, малорухомий спосіб життя, недостатнє вживання фруктів і овочів та стреси.

Підвищують ризики і супутні гінекологічні та ендокринні патології. Адже молочна залоза – гормонозалежна, чутливо реагує на будь-які зміни у яєчниках, надниркових залозах, щитоподібній залозі тощо.

Найбільше ризикують саме жінки старшого віку, тож їм слід бути особливо уважними до свого здоров’я.

Найкращий метод боротьби з хворобою – це правильна профілактика раку молочної залози і своєчасна діагностика.

1. Раз на місяць проводьте самоогляди

Оптимальний час для виконання такої процедури – з 7 по 15-й дні менструального циклу.Самообстеження потрібно проводити перед дзеркалом. Робити пальпацію грудей можна по-різному, наприклад, круговими рухами від сосків до основи. Завдання жінки – перевірити, чи немає ущільнень, вузликів, збільшення лімфовузлів. Після душу потрібно оглянути себе: спочатку встати перед дзеркалом, покласти руки на пояс, потім підняти їх або розвести в сторони. Те ж саме необхідно зробити, повернувшись до дзеркала боком. При цьому важливо звернути увагу на форму грудей, її контури, колір шкіри – він повинен бути однорідним.

Якщо ви помічаєте зміни в формі, кольорі або структурі молочної залози або намацуються ущільнення – це привід звернутися до лікаря.

2. Раз на рік відвідуйте мамолога та гінеколога

У 95% випадків хвороба не дає про себе знати. Тому порушення може виявити тільки фахівець. Профілактичні огляди у гінеколога чи мамолога раз на рік обов’язкові для всіх жінок старше 18 років.

3. Раз на рік робіть мамографію і УЗД молочних залоз

Якщо вам від 20 до 39 років, рекомендується проводити УЗД грудей. Зазвичай це робиться на 5-10 день циклу. Після 40 років – обов’язково більш точне дослідження – мамографія. Воно дозволяє отримувати більш точні результати – незалежно від дня циклу. Таке профілактичне дослідження можна проводити раз в 1-2 року, але якщо у жінки є схильність, наприклад, в сім’ї були випадки онкологічних захворювань, мамографія раз на рік – обов’язкова. Не можна втрачати пильність і жінкам після травм молочної залози, жінкам, які не народжували або народили в пізньому віці.

Незважаючи на те, що сучасна медицина знає, як боротися з раком грудей, і дає багато шансів на одужання, слід кожній жінці приділяли трохи більше часу своєму здоров’ю, то і про рак грудей ми говорили б рідше.

Тільки регулярні обстеження, позитивні думки, мінімум стресів і здоровий спосіб життя – головні принципи, на яких будується наше здоров’я.

Текст підготувала лікарка-методистка Тернопільського обласного центру громадського здоров’я Зот Галина