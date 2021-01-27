Дати реєстрації і графік проведення ЗНО-2021

Зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) українці зможуть від 1 лютого до 5 березня 2021 року. Перший тест складатимуть абітурієнти з хімії у травні, останній із географії в червні. Кожен учасник ЗНО може обрати до 5 предметів для складання тесту.

Так, учасники тестування до 30 квітня зможуть завантажити запрошення-перепустки, у яких буде вказано час і місце проведення того чи іншого ЗНО. Документ буде доступний зареєстрованим учасникам на їхній інформаційних сторінках. Там же до 30 червня будуть і результати зовнішнього незалежного оцінювання.

У МОН нагадали, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною і кожен може скласти тести не більш як із п’яти предметів.

Графік проведення основної сесії ЗНО-2021: 21 травня – хімія; 24 травня – іспанська, німецька, французька мови; 25 травня – англійська мова; 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту); 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України; 7 червня – фізика; 10 червня – біологія; 15 червня – географія.