Дати реєстрації і графік проведення ЗНО-2021
Зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) українці зможуть від 1 лютого до 5 березня 2021 року. Перший тест складатимуть абітурієнти з хімії у травні, останній із географії в червні. Кожен учасник ЗНО може обрати до 5 предметів для складання тесту.
Так, учасники тестування до 30 квітня зможуть завантажити запрошення-перепустки, у яких буде вказано час і місце проведення того чи іншого ЗНО. Документ буде доступний зареєстрованим учасникам на їхній інформаційних сторінках. Там же до 30 червня будуть і результати зовнішнього незалежного оцінювання.
У МОН нагадали, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною і кожен може скласти тести не більш як із п’яти предметів.
Графік проведення основної сесії ЗНО-2021:
21 травня – хімія;
24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
25 травня – англійська мова;
28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
1 червня – українська мова, українська мова і література,
4 червня – історія України;
7 червня – фізика;
10 червня – біологія;
15 червня – географія.