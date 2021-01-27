У Тернопіль приїде легендарний Андрій Макаревич

У Тернопільському міському палаці культури «Березіль» виступить Андрій Макаревич.

Концерт його нового проекту – ANDREY MAKAREVICH YOUR 5 – відбудеться 5 травня, повідомили організатори.

“В обмеженні коштів пізнається майстер” – писав Гете. Андрій Макаревич займається джазом вже п’ятнадцять років, і у всіх проектах разом з ним на сцену піднімалося на менше десятка музикантів. “Оркестр Креольського Танго” починав скромно, семеро – але досить скоро розрісся до бігбенда з повною духовою секцією. А “L.O.V.E – Пісні про любов”, “Yiddish Jazz” з самого початку такими і створювалися, там брали участь не тільки духові групи, але і по кілька вокалістів! І ось тепер Андрій Макаревич вирішив зробити наступний крок і випробувати новий формат. Прямо протилежний.

“Я завжди вважав, що чим ясніше думка, тим менших образотворчих засобів вона вимагає. Це стосується будь-якого виду мистецтва. І взагалі якщо раніше і доводилося грати в мінімалізм – то в основному через те, що більше не вміли. Тепер картина інша – ці музиканти вміють дуже багато, тому їх мінімалізм – не вимушений, а усвідомлений “- Андрій Макаревич. У новому проекті Your 5 разом з Макаревичем на сцені залишається тріо Євгена Борця (Давид Ткебучава – барабани, Сергій Хутас – контрабас, сам керівник тріо – клавішні) і Тимур Некрасов, поодинці відповідає за все духові інструменти. В репертуар нового проекту увійшли пісні “Машини Часу” і сольних проектів її лідера, а також кілька джазових стандартів. Прем’єра нової програми пройшла у вересні-жовтні 2015 року в ході концертного туру по Скандинавії!



Вартість квитків: 700- 2500 грн