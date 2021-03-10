Вакцинація на Тернопільщині: скільки бригад роблять щеплення від COVID-19

Сьогодні щеплення від COVID-19 на Тернопільщині роблять 9 бригад. Із них одна бригада вакцинує медпрацівників у Тернополі, інші – по районах. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. Скількох людей вакцинували – буде відомо після 17 години.

Марія Павельєва каже, загалом із 25 лютого на Тернопільщині щепили 1 448 осіб. Це – дані на ранок.

В Україні з початку вакцинації проти COVID-19 щепили 23 тисячі 480 людей. Найбільше осіб за вчора вакцинували в Донецькій області – 660. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов. У нашій області вчора вакцину отримали 180 осіб, серед них – 5 громадських активістів, каже Марія Павельєва.

Суспільне