У МЗС відповіли на заяву посла Ізраїлю щодо перейменування Тернопільського стадіону

У Міністерстві закордонних справ відреагували на коментар посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона про присвоєння назви міському стадіону “Тернопільський міський стадіон ім. Романа Шухевича”. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

“Збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки”, – написав Ніколенко.

Нагадаємо, 5 березня депутати Тернопільської міської ради проголосували за те, щоб назвати Тернопільський міський стадіон іменем головнокомандувача Української Повстанської Армії Романа Шухевича. І вже 9 березня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон виступив проти рішення депутатів Тернопільської міської ради щодо перейменування міського стадіону. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

“Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради назвати міський стадіон іменем сумнозвісного капітана СС Третього Рейху Романа Шухевича. Вимагаємо негайного скасування цього рішення”, – написав Джоель Ліон.

Довідково

Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року у Львові. Був політиком, військовим. Член галицького крайового проводу Організації Українських Націоналістів. Командир з боку українців українського військового підрозділу “Нахтігаль” у складі іноземних легіонів Вермахту (1941–1942 роки). Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української Повстанської Армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради у 1943-1950 роках. Загинув у бою з підрозділами Внутрішніх військ 5 березня 1950 року у селі Білогорща Львівської області. 2007 року Романові Шухевичу посмертно присвоїли звання Герой України.