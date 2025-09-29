На Тернопільщині чоловіка затягнуло у шнековий механізм — загинув на місці
На Тернопільщині під час зварювальних робіт трагічно загинув чоловік
Трагедія сталася у суботу, 27 вересня, близько 15:30.
За попередньою інформацією, 47-річний чоловік виконував зварювальні роботи, коли його ноги затягнуло у шнековий механізм (транспортну стрічку). Отримані травми виявилися несумісними з життям — потерпілий загинув на місці події.
На місце виїжджали правоохоронці. За фактом нещасного випадку слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії, опитують свідків та встановлюють, чи були дотримані вимоги техніки безпеки під час проведення робіт.
🔹 Довідково: стаття 272 ККУ передбачає відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Санкція частини 2 цієї статті — позбавлення волі на строк від двох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.