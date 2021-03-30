Як проходить вакцинація від COVID-19 на Тернопільщині

Вакцинацію від COVID-19 в закладах охорони здоров’я має бути організовано у такий спосіб, щоб не порушувати ані рутинної вакцинації, ані поетапної черговості COVID-вакцинації – УОЗ

Окрім того, уже напрацьовано та розроблено перелік пунктів щеплень на три новоутворені райони області – Чортківський, Кременецький і Тернопільський. Спершу їх планували 148. Натомість стаціонарних та тимчасових пунктів щеплення буде 93. Вони діятимуть у закладах охорони здоров’я на наступних етапах вакцинальної кампанії.

Сьогодні, вакцинація на Тернопільщині відбувається як мобільними бригадами, так і в стаціонарних (тимчасових або постійних) пунктах щеплення. До сьогодні таких пунктів щеплень було 23. З додатково задіяними працюватимуть уже 28 – повідомила експерт за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА, заступниця директора КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР, регіональна координаторка вакцинальної кампанії Марія Павельєва під час наради з керівниками медустанов області.

Нагадаємо, що в області створено 11 бригад на базі десяти Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Кожна бригада складається з лікаря, медичної сестри, водія, лікаря-дублера та середнього медичного працівника.

На другому етапі вакцинуватимуть людей, старших за 80 років, працівників системи охорони здоров’я, працівників закладів охорони здоров’я (державних та приватних, у тому числі й аптечних), зокрема сімейних лікарів (лікарі, середній та молодший медичний персонал), працівників соціальної сфери.

Окремим питанням, яке на контролі, стало питання відповідності вакцинації мобільними бригадами та на базі пунктів щеплень до етапів Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 – 2022 роках. Медичні працівники проводять вакцинацію тих людей, яких направлено до них відповідно до етапу проведення імунізації за попереднім записом. Списки черговості вакцинації, тобто тих, хто і коли отримуватиме вакцинацію формуються мобільними бригадами з імунізації та в медустановах згідно поданих даних медпрацівників. Як, УОЗ вже повідомляло, вакцинація проводиться виключно за добровільною та інформованою згодою. Вона є безоплатною у межах усіх етапів даної вакцинальної кампанії.

Наголошено, що вакцинацію від COVID-19 в закладах охорони здоров’я має бути організовано у такий спосіб, щоб не порушувати ані рутинної вакцинації, ані поетапної черговості COVID-вакцинації.

Очільниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко наголосила, що «Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 – 2022 роках передбачає можливість паралельного проведення кількох етапів вакцинації. Тому в області, як і в інших регіонах, тривають два етапи вакцинальної кампанії – перший і другий».

Алгоритм дорожньої карти вакцинації достатньо чіткий. Другий етап можливий з одночасним проведенням першого етапу. Отож, на сьогодні в області можливість вакцинуватись можуть ті люди, які перебувають на першому або другому етапі вакцинації, – зазначила вона.

Пріоритетними групами на другому етапі визначено всіх людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19, а також тих, хто надає медичні послуги. Міністерством збільшено відповідний перелік осіб, яким дозволено робити щеплення залишками доз вакцини проти COVID-19 – в рамках кампанії з популяризації щеплення проти коронавірусу внесено зміни до Дорожньої карти вакцинації, якими регламентують механізм вакцинації осіб дозами препаратів, які залишаються під час виїзних мобільних сесій (наказ міністра охорони здоров’я від 11.03.2021 №443).

Відповідно до змін, дозволено щеплювати залишками доз вакцини: учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України й брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях; народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів із питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, міста Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідерів і представників релігійних організацій; видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, старших 60 років. Громадських діячів, які належать до цих списків, вакцинують виключно в разі наявності залишкових доз під час вакцинальної сесії. Змінами до Дорожньої карти вакцинації також передбачений детальний алгоритм формування додаткових списків вакцинації, які складають регіональні департаменти охорони здоров’я разом із пресслужбами ОДА.

На Тернопільщині для вакцинації залишками доз вакцини публічним та громадським діячам, які готові власним прикладом підтримати кампанію та отримати вакцинацію від COVID-19, необхідно заповнити електронну форму ⤵:

https://cutt.ly/pzPrUvK.

На сьогодні, Програма вакцинації перевищила 198 тис. щеплень і нині в країні вакциновано 198465 осіб.

В Тернопільській області – 9978 осіб.

Довідково

Наразі в Україні та області проводять щеплення вакциною проти коронавірусу, розробленою Oxford/AstraZeneca та яка вироблена на потужностях в Індії, Serum Institute India. Ця вакцина ефективна та безпечна. Дозвіл на її використання дали Всесвітня організація охорони здоров’я, Велика Британія, Європейський Союз, Індія та Канада.

Докладніше про вакцинацію можна дізнатися на порталі https://vaccination.covid19.gov.ua

Світлана Гуменна