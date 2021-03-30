Судитимуть двох підприємців із Підволочиська за вирубані дерева на майже мільйон гривень

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 246 та за ч. 2 ст. 185 КК України стосовно 2 підприємців – жителів смт Підволочиськ, які незаконно зрубали 25 дерев у лісосмузі, зберігали їх та транспортували.

За версією слідства, у липні 2019 року 2 підприємців, залучивши до вирубування деревини місцевих жителів, спиляли бензопилами 25 ясенів у смузі відводу автомобільної дороги місцевого значення Оріховець-Турівка-Красне-Товсте між селами Рожиськ та Оріховець Підволочиського району Тернопільської області. Зрубану деревину було викрадено. Шкода довкіллю, завдана незаконною вирубкою, становить понад 900 тис грн. Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури.