Знову гаражі: Тернопільська міськрада продовжує «кроїти» ділянки по 100 «квадратів» для своїх

На сайті Тернопільської міської ради оприлюднили проект рішення, в якому двоє громадян просять в депутатів земельні ділянки по 100 квадратних метрів у пров. Цегельному для зведення гаражів.

В Тернополі такі рішення вже «охрестили» гаражним розпродажем. Тільки якщо гаражний розпродаж – популярне явище за кордоном. Коли люди збирають речі, якими більше не планують користуватися, та виставляють на продаж усім охочим поруч свого помешкання. То Тернополі така ініціатива отримала власне, масштабніше трактування, в якому з гаража буквально і, що головне, легально можна зробити, приміром, торговий центр. Ділянки, віддані під гараж по сусідству, об’єднують в одну та змінюють цільове призначення «під комерцію».

Зазвичай отримають такі ділянки далеко не пересічні тернополяни.

“Дати дозвіл громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів за адресою провулок Цегельний”,- йдеться в проекті.

Список

громадян, яким дано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Адреса земельної ділянки Вид використання земельної ділянки Вид користування Площа земельної ділянки,до, (га) Інші відомості 1 3 5 6 7 8 9 1. Басняк Юрій Юрійович провулок Цегельний для будівництва індивідуального гаража власність 0,0100 – 2. Башуцька Ольга Іванівна провулок Цегельний для будівництва індивідуального гаража власність 0,0100 –

Сергій Сліпий