Загалом у лікарнях Тернополя – 28 інфікованих COVID-19

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 30 КВІТНЯ

ℹ️Загалом у лікарнях Тернополя – 28 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 30 квітня перебуває 23 хворих на COVID-19. Дванадцятеро з них – тернополяни. Ще одна людина у лікарні – з підозрою на коронавірус.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 30 квітня 5 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. З них – 3 дітей. Ще четверо пацієнтів у лікарні – з підозрами на коронавірус.

🔹Станом на 10 годину 30 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 16 тернополян.

🔹38 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні. 6 людей одужали.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом