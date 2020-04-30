Чи спростує міська рада Тернополя неправдиву інформацію про виділяння 26 мільйонів гривень на “швидкі”?

27 березня, на початку тривожної інформації про пандемію, Тернопіль облетіла радісна новина з офіційного сайту Тернопільської міської ради, що у місто прибули 42 нові машини швидкої допомоги, частина з яких залишиться для потреб мешканців Тернополя. Загальний бюджет закупівлі становив 106 млн грн, з них 26 млн грн було виділено Тернопільською міською радою.

Однак, у відеозверненні, заступник голови обласної державної адміністрації заявив, що автомобілі були закуплені попередньою владою за кошти державного бюджету, а Тернопільська обласна рада підтримала своїм рішенням виділення 26 мільйонів що в загальному склало суму у 106 млн грн.

Тернопільський мер теж, зокрема, подякував обласній раді, що підтримали співфінансування, придбали цей транспорт який, як ніколи потрібний для міста.

Але де ж, у словах заступника голови облдержадміністрації ще 26 мільйонів підписані у рішенні Сергієм Віталійовичем, та й загальна сума залишилась 106 млн грн. Куди зникли майже три десятки мільйонів гривень?

Оскільки нам, в більшості випадків, зустрічались тільки корисливі дії команди нинішнього мера з коштами громади, то ми вирішили перевірити правдивість чергової новини, яка досі поширюється й іншими засоби масової інформації. Тим більше, що цей пілотний проєкт фінансувався у 2019 році, коли про нинішню пандемію ще ніхто не підозрював, а місцевий бюджет уже впевнено був розписаний по схемах дерибану.

Отримавши, на наші запити, відповіді з відповідними документами від Тернопільської обласної державної адміністрації та обласної ради, підозри щодо обману громади командою мера збільшились. А після відповіді виконавчого комітету Тернопільської міської ради, що 26 млн грн на цей пілотний проєкт вони не виділяли, стало зрозуміло, що сайт міської ради, та засоби масової інформації поширюють неправду, свідомо, чи несвідомо створюючи позитивний імідж наскрізь корумпованій тернопільській владі, не соромлячись приписувати їм чужі витрати та заслуги.

То ж стає зрозумілим, чому, в час пандемії, коли уся громада, підприємці, волонтери, партії, окремі особи, попри збитки від запроваджених міською владою міста заходів, стараються допомогти медикам масками, костюмами, необхідними засобами, — міська влада, в той самий час, оголошує 3 мільйонні тендери на свою рекламу, тобто на проплату розповсюдження таких же фейків, маніпуляцій та дезінформації про вигадані досягнення та заслуги.

Враховуючи, викладене вище, лист виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 22.04.2020р. за № 5055/04-ф вимагаємо, щоб міська влада м. Тернополя офіційно, на своєму сайті, спростувала цю неправдиву інформацію про виділяння 26 мільйонів гривень до загального бюджету закупівлі 42 машин медичної допомоги. Чекаємо припинення цієї неправдивої інформації та її спростування від сайтів: Реально; 0352 ua; Поліс; depo.ua; TeNews.org.ua; Місто; Наш День; TOP-News Україна.