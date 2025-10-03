У Тернополі маршрутка збила двох жінок

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 жовтня на вулиці Будного в Тернополі. Близько 12:37 водій маршрутного таксі допустив наїзд на двох пішоходів.

Як з’ясувалося під час перевірки, водій автобуса марки «Богдан А 601.10», який курсував за маршрутом «Симоненка – психоневрологічна лікарня», здійснюючи маневр розвороту, збив двох жінок-пішоходів.

Потерпілі — тернополянки 1954 та 1951 років народження. Їм надали необхідну медичну допомогу на місці події, однак від госпіталізації жінки відмовилися.

На місці працювали правоохоронці. Усі обставини інциденту з’ясовуються в рамках досудового розслідування.