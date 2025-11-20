 Втрати, пошуки та надія: історії людей із місця теракту в Тернополі

У Тернополі вже другу добу тривають рятувальні та відновлювальні роботи на місці російського терористичного удару, який зруйнував два житлові будинки й залишив десятки людей без даху над головою.



Цілодобово на місці трагедії працюють працівники поліції. У перші хвилини після вибухів вони допомагали людям вибиратися з під’їздів і проводили евакуацію, а зараз продовжують роботу: відбирають зразки ДНК, розшукують зниклих безвісти, допомагають з ідентифікацією поранених та загиблих.



“Поліцейські на даній локації забезпечують охорону громадського порядку, забезпечують охорону пошкодженого майна громадян від мародерства, а також допомагають людям, чим можуть. Для прикладу, проводять людей, які хочуть забрати свої речі з під’їздів, допомагають людям підносити будматеріали, забирати речі з квартир, надають консультації, куди люди можуть звернутися у разі написання заяв по пошкодження майна, щодо відновлення документів, які були втрачені під час обстрілу, а також по інших питаннях, з якими до нас звертаються громадяни”, – розповідає начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Іван Рибчак.



Поліцейські супроводжують мешканців зруйнованих будинків до їхніх квартир – лише на кілька хвилин і тільки в супроводі, щоб люди могли забрати найцінніше з того, що вдалося врятувати після удару.



Ігор у момент теракту був на роботі. Удома залишалися 90-річна мама та дружина. Жінка чудом залишилася неушкоджена, а от матір наразі вважається зниклою безвісти.



“Ні, ми не були в укритті, ми були у квартирі. Ще б знати де мама, хоча б знати чи жива, чи померла.Ніякої відомості немає. Я здав ДНК”, – розповідає тернополянин Ігор.



За п’ять хвилин до вибуху вибігли з будинку на вулиці Стуса, 8 Ольга з чоловіком та дворічним сином. А двоюрідного брата рятувальники дістали живого з-під завалів за кілька годин після ракетного удару. Його стан задовільний. Загрози життю немає. Проте родина втратила все майно.



“Лишилося тільки вікно і рамки. Ні одної кімнати, ні другої кімнати, ні балкону. Ми не очікували, що не буде куди вертатися. Ми вчора тут були, бо чекали брата, який знаходився на 9-му поверсі і це диво, що він вижив. У нас сусідів дуже багато пропало, дотепер хлопців шукають. Їх немає, їх не можуть дістати. Дуже багато померло”, – пригадує подружжя Ольга та Богдан.



“Ми вискочили, бігом з тої сторони, а тут люди вже лежали. Тут горіло, страшне робилося, все палало, страшно. Люди лежали і мертві, і поранені. Ну не знаю, може якісь непритомні, але я так думаю, що не живі”, – розповідають тернополяни Петро та Віра.



Правоохоронці наголошують, що загибель багатьох людей у Тернополі стала наслідком того, що частина мешканців не пішла в укриття.



На місці трагедії продовжують працювати всі екстрені служби. Територія залишається закритою та під постійним контролем працівників поліції.

