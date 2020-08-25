Cоціологічна група «Рейтинг»: на виборах до Тернопільської облради лідирують три партії

За даними опитування проведеного авторитетною соціологічною групою “Рейтинг” за перемогу на виборах до Тернопільської обласної ради будуть боротися три політичних сили-“Слуга народу”, “Європейська солідарність” та нова партія “ЗА МАЙБУТНЄ”.

Дані опитування в Тернопільській області з’явилися на сайті групи “Рейтинг” (посилання)

З виборців, які визначилися і готові прийти на вибори”, близько 22% готові віддати свої голоси за “Слугу народу”, 18% – за “Європейську солідарність” та 15% – ” ЗА МАЙБУТНЄ”. Також долають прохідний бар’єр зі значно меншим показниками “Свобода” і “Батьківщина”, близько 9 та 8% відповідно.

Що цікаво, результати партій В.Зеленського і П.Порошенка корелюються з даними парламентського рейтингу партій в області. Натомість в партії “За майбутнє”, яку в Тернопільській області асоціюють з нардепом-мажоритарником Іваном Чайківським, обласний рейтинг в рази випереджає парламентський.

Рейтинг нової політичної сили Івана Чайківського підтверджує загальноукраїнську тенденцію, що на місцевих виборах у жовтні на перших ролях будуть локальні політичні партії, які опираються на знаних, авторитетних та діяльних в регіонах людей. “ЗА МАЙБУТНЄ” позиціонується на Тернопільщині, як платформа для об’єднання господарів і патріотів. Іван Чайківський, якого з поміж мажоритарників в Тернопільській області на виборах до Верховної Ради підтримали найбільше виборців (35%), став магнітом для притягання успішних в різних галузях тернополян, які втомилися від засилля так званих політиків та випадкових людей у владі.

Останню тенденцію яскраво підтверджують антирейтинги ключових парламентських партій в нашому регіоні. За даними соціологічної групи “Рейтинг” вслід за ОПЗЖ Медведчука в рейтингу антипатій тернополян розташувалися партії В.Зеленського і П.Порошенка.

Довідково:

Аудиторія опитування: мешканці Тернопільської області від 18 років і старші. Опитування проводилося 12-21 червня 2020 року.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та освітою. Загальна вибіркова сукупність: 1 200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face to face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.