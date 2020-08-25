У громадському транспорті Тернополя може бути заповнена половина сидячих місць (відео)

У громадському транспорті Тернополя може бути заповнена половина сидячих місць. Про це розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басалига.

За її словами, така вимога є у постанові Уряду, яку прийняли 12 серпня. Таке ж рішення 21 серпня прийняла обласна комісія з надзвичайних ситуацій, тому що Тернопіль віднесли до “помаранчевої зони” карантину.

Низькопідлоговий автобус, який їздить за маршрутом 1а. Кондукторка Галина Дубович розповіла, одночасно перевозять не більше 15 пасажирів:

“Перерахую пасажирів. Не можна всім заходити! В нас 30 сидячих місць. Ми беремо половину – 15 пасажирів”.

На зупинці на вулиці Гетьмана Мазепи – 74-річний Володимир розповів, що йому треба їхати до Підгороднього. В автобус, який їде через його село, сісти не зміг, бо сидячих місць не було.

“Негативно ставлюсь, бо люди втрачають час і роботу. Мені вже нема чого боятися за здоров’я”, – розповів Володимир.

В 27-му автобусі, який їздить за маршрутом Психоневрологічна лікарня – вулиця Симоненка, зайняті майже всі сидячі місця. Водій цього автобуса коментувати, яких карантинних обмежень дотримується, – відмовився. За його словами, не має на це часу.