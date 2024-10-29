Ганна Василенко та Мирон Жибак – нові депутати Тернопільської обласної ради

Під час засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання оголосили постанови Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нових депутатів, повідомляють у військовій адміністрації.

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія постановила:

зареєструвати депутаткою Тернопільської обласної ради обрану в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Василенко Ганну Миколаївну;

зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради обраного в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «ДОВІРА» Жибака Мирона Миколайовича.