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Політика 

Ганна Василенко та Мирон Жибак – нові депутати Тернопільської обласної ради

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Під час засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання оголосили постанови Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нових депутатів, повідомляють у військовій адміністрації.

🔸 Тернопільська обласна територіальна виборча комісія постановила:

✅ зареєструвати депутаткою Тернопільської обласної ради обрану в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Василенко Ганну Миколаївну;

✅ зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради обраного в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «ДОВІРА» Жибака Мирона Миколайовича.

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