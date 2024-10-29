Рятувальники, поліцейські, лісники, інспеція, староста та інші – всі шукали заблукалого чоловіка на Тернопільщині

Ввечері 28 жовтня від чергового Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що житель с. Біла вийшов о 16 год. з дому у ліс по гриби та з настанням темної пори доби не повернувся додому.

До пошуків чоловіка долучились: 6 ДПРЧ 6 ДПРЗ, кінологічне відділеня САРЧ АРЗ СП, ГПРСВ САРЧ АРЗ СП, ДП «Чортківське лісове господарство», працівники Чортківського районного відділу поліції, фахівці Чортківської міської ради, зокрема відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної, оборонної роботи та ведення військового обліку, муніципальна інспекція, а також староста Білівського старостинського округу.

Пошуки тривали усю ніч. Чоловіка вдалось знайти о 10 год. наступного дня у лісосмузі неподалік с. Ягільниця Нагірянської громади. Від медичної допомоги чоловік відмовився, повідомляють у чортківській міській раді.

Працівниками ДП «Чортківське лісове господарство» громадянина доставлено за місцем проживання.