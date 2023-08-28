Михайлу Головку вже недовго залишилося керувати Тернопільською обласною радою. Такий висновок можна зробити після телепрограми «Дивись прямо в очі», участь у якій взяли представники усіх політичних сил, що входять у раду, крім ВО «Свобода».

Представники своїх фракцій в фіналі телепередачі продемонстрували – вони не бачать Головка на посаді керівника ради. Тепер лише питання – піде він сам і потім використає цей цивілізований вчинок для того, щоб в майбутньому ще,можливо, вернутися в політику, а чи покине керівну посаду з ганьбою, якщо депутати своїми голосами відправлять його у відставку.

Добре помітно, що Головко уже став немедійним. Усі державні святкування минули без його участі. Про нього немає жодної згадки в новинах офіційного сайту обласної ради.

Водночас виглядає, що здаватися він не планує. За даними депутатів, щойно Головко раптом достроково вийшов з відпустки, як одразу пішов на лікарняний. Тобто таки пробує всіма правдами і неправдами втриматися на посаді. У ще це виллється – скоро побачимо. Принаймні депутати в телеефіріпообіцяли переходити від заяв до конкретних справ.

Головку не дають жодних шансів

Для початку пропонуємо чотири цитати, які є баченням представників фракцій облради скандалу, який стався з головою.

Олег Боберський, представник фракції «За майбутнє»: «Чи винен Головко юридично – це вирішить суд. А ми можемо лише оцінити політичну відповідальність. У парламенті, як тільки такі скандали виникають, одразу людина пише заяву».

Юрій Юрик, представник фракцї «Європейська солідарність»: «Голова облради обрав досить агресивну тактику, оправдальну для себе. Його позиція – що це було волонтерство. Для суспільства ж важливо, щоб рівень їхньої гідності відповідав тим політикам, які їх представляють. Адже суспільство обирало депутатів. І для суспільства важливо почути, щоб посадовець сказав, що враховуючи політичний момент сучасності, я себе відсторонюю від виконання обов’язків на час розслідування. А буде його результат – тоді вже прийматимемо рішення. Тут немає двох позицій: має керувати головко облрадою чи ні. Однозначно, що не має».

Роман Мороз, депутат від «Батьківщини»: «Коли Головко прийшов на погоджувальну раду, я чітко заявив, що погоджувальну раду і сесію він не має права вести, ні морального, ні жодного».

Денис Милий, представник «Слуги народу»: «Голова облради – це не лише організаційна, а й представницька посада. І це все прямо відбивається на депутатському корпусі. Він представляє всю облраду. Політична культура полягає у тому, що представницька функція не сумісна з підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Людина повинна це усвідомити, прийняти і зробити правильні висновки. Так працює демократія в європейських країнах».

Згодом аналогічний пост Милий ще написав на своїй сторінці в Фейсбуці.



Під кінець програми всі присутні у студії учасники програми підняли руку за те, щоб голова облради пішов з посади.

Чому Головка не звільнили ще 22 серпня

Чому ж не дійшло до аналогічного «підняття рук», тобто голосування за це питання, 22 серпня? Нагадаємо, вранці того дня Михайло Головко наскоком намагався зірвати сесію і закрив її з самого ранку, зіславшись на відсутність кворуму.

«Ми бачили, що є депутати, а нам кажуть, що нема. І закривають сесію. І це консолідувало раду, вже спільно діяли представники всіх партій, – озвучив своє бачення подій 22 серпня Олег Боберський. – Це навіть посприяло розполітизації робочого процесу. В суспільства зараз інші вимоги і очікування. Треба працювати без політичних інтриг і демонстрації політичних амбіцій».

Денис Милий також загострив увагу на неадекватності дій Головка при самовільному закритті сесії.

«Ми йому довірили функцію організації роботи ради. А те, що відбулося вранці 22 числа, – це порушення цієї функції. Є 64 депутати, хтось доїжджає здалека, хтось міг бути у вбиральні. Тому можна почекати 15 хвилин, а не одразу закривати сесію», – каже Милий.

Депутати також «пролили світло» на те, що відбулося за зачиненими дверима в кабінеті Головка на «таємній раді» з представниками всіх фракцій, куди журналістів брутально не пустили, а потім нічого їм не пояснили, що виглядало вкрай дико, непрозоро і нецивілізовано.

«Ми йшли до нього з вимогою провести сесію. І там більше нічого не звучало», – стверджує Милий.

Він запевнив, що жодних торгів за закритим дверима в кабінеті Головка не було, не було ультиматиму від голови ради, що ось я підписую розпорядження про проведення сесії о 13 год, але ви точно не ставите питання про мою відставку.

Попри відсутність такого ультиматуму, о 13 годині депутати цього питання навіть не піднімали, хоча вранці в сесійній залі прозвучав емоційний виступ представниці «Європейської солідарності» Вікторії Кривоніс. Вона зачитала заяву фракції із вимогою відправити Головка у відставку. Однак крім голих слів жодних конкретних дій партійці «ЄС» в цьому напрямку не зробили.

Присутні на телеефірі представники всіх фракцій визнали, що для того, щоб справді проголосувати за дане питання, слід було зібрати підписи третини депутатів. Такою є юридична процедура. Але чому ж підписів ніхто не починав збирати, чітко пояснити не змогли.

Денис Милий зі «Слуги народу» відповідальність за цей процес переніс на «ЄС» як ініціаторів. Мовляв, всі чекали, коли ж ініціатори прийдуть до них з пропозицією підписатися, але ніхто так не прийшов.

«Опозиція – це не лише заяви, треба конкретними діями впливати на владу», – каже він.

Представник «Довіри» Віталій Шафранський теж зауважив, що таки мають бути конкретні дії, а не самореклама із зачитуванням милозвучних заяв.

«Зараз питання, хто проявить політичну волю і почне збирати підписи депутатів за відправку Головка у відставку. Бо зачитали заяву. Може хотіли достукатися до депутатів. Водночас є приклад Ігора Гайдука, до якого ніхто «не стукав»з заявами. Він сам відповідально зробив подання на складання депутатських повноважень», – вказав Шафранський.

Власне після озвучення цього подання на останній сесії ІгораГайдука з «Довіри» і позбавили депутатських повноважень. Хача офіційний сайт облради досі стверджує, що він є депутатом.

Представник «Європейської солідарності» Юрій Юрик під час телепрограми не просто парирував закиди щодо того, що його політсила не почала збір підписів після озвучення заяви. Він висунув значно масштабнішу вимогу, ніж просто відправка у відставку Головка. І тут картина стає значно цікавішою.

«Має піти не лише один Головко»

За словами Юрика, представники «ЄС» не починали збір підписів щодо позбавлення посади чинного голови ради тому, що бачать картину ширше і прагнуть тепер політичної відповідальності для кулуарно сформованої ще на початку каденції більшості.

Виглядає, що партійці «Європейської солідарності», яких тоді потужно «кинули», хочуть повернутися до розподілу керівних посад і знову вийти на вагоміші ролі, ніж вони мають зараз.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року відбулися вибори до Тернопільської обласної ради, на яких партія «ЄС» здобула найбільше депутатських мандатів – 17. Представник партії, колишній голова Тернопільської ОДА Степан Барна мав амбіції очолити новообрану раду, але… Михайло Головко виявився спритнішим і зумів заручитися підтримкою своїх однопартійців зі «Свободи» (здобули 13 мандатів), «За майбутнє» (12 мандатів), «Слуги народу» (8 мандатів) та «Довіри» (6 мандатів). Відтак Головко став головою ради, а «ЄС» та «Батьківщина» (8 мандатів) з крихтами від пирога у вигляді працевлаштуванні своїх членів та родичів пішли в опозицію.

Тепер «ЄС» хоче сповна відігратися за приниження 2020-го року і вимагає не просто відставки Михайла Головка, а всього керівного складу облради.

«На початку каденції була створена фінансово-політична коаліція чотирьох партій («Свободи», «За майбутнє», «Слуг народу» та «Довіри»), яка створювала нікому не потрібні комунальні підприємства і розподіляла фінансові потоки між представниками партій, які входять в коаліцію. В результатівсе закінчилося великим корупційним скандалом на всю країну. Створювали комунальні підприємства «Надра Тернопільщини», підприємства, які мали займатися дорогами. Їх об’єднали фінансові інтереси. Але має бути і політична відповідальність, – переконаний Юрій Юрик. – Наша позиція – має піти не лише Головко, а всі керівники обласної ради.

Тернопільська облрада на всеукраїнському рівні запам’яталася хіба ось цим корупційним скандалом, більше нічого позитивного там не було. Тому відповідальність має бути не на рівні одного керівника, а всієї більшості. Потім знову хай обирають керівний склад, хай навіть оберуть тих самих, але має бути перевантаження. Щоб люди побачили, що є відповідальність за дії. Щоб повернути довіру людям до інституцій. Бо який зараз рівень довіри до облради? Нижчий плінтуса…

Зараз всім зручно, що тільки один Головко має нести відповідальність. Зараз кажуть, що прийшов Болєщук і ми починаємо працювати по-новому. Що до того все було погано, а от зараз стало добре. Але хто долучився до того, щоб було погано? Хто був у тій більшості?

Тому однозначно треба ставити питання по голові обласної ради, щоб він не міг представляти Тернопільську облраду в Україні, і ставити питання щодо спільної відповідальності керівного складу. Бо вони 3 роки спільно працювали з Головком, визначали і втілювали стратегію роботи ради. Люди повинні побачити, що облрада функціонує, що вона самодостатня, що вона може усувати і обирати людей на відповідальні посади».

Своєрідного аудиту і перевантаження хочуть і представники «Батьківщини».

«Треба вирішувати питання і по комунальних підприємствах, і по преміях, які отримують працівники апарату. Бо від депутатів це все приховували: що стосувалося премій, комунальних підприємств, земельних питань», – стверджує представник фракції Роман Мороз.

Тернопілля заслужило на паразитів?

Чи вдасться «ЄС» втілити свій сценарій? Сумнівно, бо в ньому не зацікавлена більшість депутатів. А навіть якщо і зуміє втілити та переобрати керівний склад, то для пересічних жителів області це нічого не змінить. Як ми уже писали, відбудеться те, що відбувається десятиліттями – працевлаштування біля годівниць родичів та партійців. Кількість нових нікому непотрібних комунальних підприємств постійно зростає, щоб прогодувати можна було нову кількість нероб та паразитів. Тобто збільшується лише тягар на пересічного жителя області, адже саме вони годують цих паразитів своїми податками.

На найближчих виборах виборцям варто було б шукати в програмах партій обіцянку кардинально скоротити кількість комунальних підприємств, суттєво зменшити кількісний склад апарату облради, який теж перетворили на годівничку. Але цього теж не буде. Хоча б тому, що жодної конкретики в програмах партій уже давно немає. По-друге, політики власне і йдуть у владу для того, щоб отримати можливості для комфортного життя і безмежного доступу до «халяви» – податків пересічних трудяг, які з кожним роком дедалі більше перетворюються на кріпаків. З іншого боку, кріпацтво це цілком заслужене. Бо якщо жителі області роками «хлопають» своїми вухами і систематично споживають з них макаронні вироби від «патріотів», то на таку владу вони цілком заслужили. Цілком заслужили на популістичні витівки депутатів, як ось заборона ходи представників московської церкви, яка попри цю голослівну заборону спокійно відбулася на Тернопільщині.

І тому немає нічого дивного, що Головко потім має свій електорат за неосвічене бидло, якому можна розповідати байку про «волонтерство» і отримання 600 тисяч на потреби ЗСУ. Власне цирки в облраді відображають освіченість і політичну грамотність жителів області.

Наразі респект тим депутатам, які прийшли в студію і почали говорити про те, що зараз турбує активну свідомугромадськість. І хоча на початку передачі виглядало, що депутати як завше продовжать «виляти», чимало конкретики таки прозвучало. А прийде час, і ті, кому зараз бракує сміливості почати збір підписів, ще будуть перетягувати ковдру і розповідати, що саме їх політична сила зініціювала свого часу відставку Головка.

Абсолютно показовою є позиція ВО «Свобода», представники якої на ефір не прийшли. Можна прогнозувати, що після чергового резонансного скандалу, а ще й відставки Головка ця політсила на найближчих виборах матиме мізерні шанси на успіх і врешті опиниться там, де заслуговує…