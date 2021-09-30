Володимир Зеленський пробачив “свободівському” меру Сергію Надалу коридор ганьби у Тернополі?

Натрапив на онлайн трансляцію сьогоднішнього засідання конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Присутні мери з усієї України. Все мега-масштабно.

Міському голові Тернополя Сергію Надалу дали слово з-поміж дуже небагатьох.

На таких піар-технологічних заходах Президента слово просто так не дають.

Сергій Надал в промові продемострував максимальну лояльність до глави держави і випромінював “мудрість і конструктив”.

По завершенні промови очільника Тернополя Володимир Зеленський почав аплодувати перший і решта активно долучились своїми оплесками.

Як і через кого це “порішав” Сергій Віталійович не знаю.

Для чого це меру Тернополя – розумію. Це ефективний сигнал регіону (місцевим елітам, правоохоронним органам, судам), що він не просто рукопожатний, але ще має добрі стосунки з Офісом Президента.

Навіщо Зеленському – не розумію.

Хтось з керівництва ОП це організував за ну дууууже великі гроші?

Страх перед незрозумілою йому Галичиною і коли мер Тернополя здається в полон, то Зеленському стає спокійно на душі?

А ще нещодавно Сергій Надал особисто знищував “зелену владу” у підконтрольних йому ЗМІ, організовував перший “теплий” прийом Зеленського у Тернополі, на якому йому організували коридор ганьби в ТОДА, був першим, хто блокував повернення українців з “ковідного” китайського Уханя і протягом карантину жорстко реагував на всі ініціативи Уряду.

Якесь відчуття дежавю з часами Порошенка. Коли свободівці знищували Петра Олексійовича, потім він їм “пробачив”, а потім ті знову знищували його і ЄС на виборах.

А до того ще була міцна співпраця Сергія Надала з владою Партії Регіонів.

Історія та досвід попередників президента нічому не вчить. Цей ж шлях має пройти і Зеленський.

З нетерпінням очікую наступних виборів до Верховної Ради, на яких “Свобода” (читай – Надал) чи то сама, чи то в прогнозованому союзі з Тимошенко, буде знищувати ненависну їм “чужинську зелену владу”. Ресурси для цього вони матимуть, бо активно їх зараз накопичують.

А Сергію Надалу аплодую. Справді красиво розводить усіх як котят. Депутат міської ради від Сили Людей Іван Сороколіт