Петро Ландяк наполегливо просить Тернопільську обласну владу виправити помилки!

18 серпня, Центральна виборча комісія ( ЦВК) своєю постановою призначила перші вибори до так званих «об’єднаних територіальних громад» на 29 жовтня цього року.

Не може утворення із 25-30 сіл , внаслідок поділу існуючого району на дві частини, називати громадою , тому- пишу у лапках. Вкотре наголошую : не можуть бути громадами такі об’єднання! У учасників тих «громад» практично немає нічого спільного: ні історичних зв’язків, ані спільних теперішніх людських комунікацій. Також відсутні у цих «громад» знання, як функціонувати цим утворенням у майбутньому.

Центральна влада, агітуючи за об’єднання, не презентувала кінцевої мети створення таких громад , тобто – не пояснила людям, які вони матимуть переваги, і не розробила так званої дорожньої карти створення громад.

Маючи певний досвіду у місцевому самоврядуванні , підкреслюю : у таких об’єднаннях створюється конфлікт інтересів суб’єктів (сіл), які утворюють такі «громади». Наголошую, що третейським суддею такого об’єднання в майбутньому стане Префект, який якраз і буде цементувати процес майбутнього управління і на практиці перетворить задекларовану децентралізацію у реальну ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ВЛАДИ!!! У цьому якраз і «зарита собака» !!!

Акцентую на тому, що діюче законодавство передбачає процедуру входження в такі «громади» . але в ньому відсутній механізм виходу з «об’єднаних територіальних громад»!!!

Яскравий приклад: у подібний спосіб мали утворити Товстенську “громаду” Заліщицького району , яка мала б складатись з більше як 20 сіл. Однак, шість сільських рад, як майбутні потенційні учасники Товстенської об’єднаної “громади”, направили звернення в ЦВК, у якому інформували про те , що в іхніх селах не проводились збори громадян з приводу будь- яких об’єднань. А це – є грубим порушенням діючого законодавства України. Крім цього, попередні рішення сільських рад 2015-го року було оформлено без належних юридичних підстав (поки не хочу деталізовувати, як все відбувалось) !!!

Добре, що ЦВК дослухалась до звернень людей! Значить, закон в нашій країні ще повністю не розтоптано.

Що я пропонував і продовжую пропонувати обласній владі? Розумію, що серйозним «перекосом» було створення на початку 90-их років, чи не в кожному населеному пункті, сільської ради.

Потрібно також врахувати фактор суттєвого зменшення числа жителів у селах Тернопільщини , що створює потребу укрупнення територіальних громад.

Хочу зазначити, що наші люди, на жаль, ще не навчились впливати на використання і розпорядження коштами , землею та майном своїх громад. І це також є немалою суспільною проблемою.

ПРОІЛЮСТРУЮ СИТУАЦІЮ ЩЕ З ІНШОГО БОКУ: в об’єднанній “громаді” , яка складається з 10-20 сіл, одне село може бути представлене лише одним чи двома депутатами . Вони, навіть будучи досвідченими та маючи велике внутрішнє бажання відстояти інтереси свого села , не зможуть протистояти домінуванню інтересів адміністративного центру такої «громади». А влада такої «громади» , як правило, буде працювати в одній упряжці та під контролем Префекта. У такий спосіб керівники «громади» зможуть розподіляти вільні землі, а, при використанні бюджетних коштів, насамперед задовільняти інтереси головного населеного пункту «громади».

В сьогоднішній ситуації для планомірного розвитку , як громад так і країни загалом , доцільно було б об’єднувати в громади 4-5 ,максимум до 7 – ми сіл, але робити це потрібно прозоро, чітко пояснюючи людям мету , методи та користь об’єднання. При цьому потрібно АДМІНІСТРАТИВНО СУПРОВОДЖУТИ ПРОЦЕС ДІЯЛЬНОСТІ ТАКИХ ГРОМАД, особливо на початковому етапі їх роботи !!! Так роблять в усіх цивілізованих країнах.

Маємо зрозуміти, що у форматі 10-20 сіл засади місцевого самоврядування не запрацюють!!! Також повчальним для нас має бути те, що в країнах із сталою демократією і розвиненим місцевим самоврядуванням кількість територіальних громад є значною: у Франції – більше 30 000 громад, в Німеччині більше 14 000 громад, в Іспанії і Італії більше , як по 8 000 громад.

Шановні керівники області, врахуйте, що ідеолог польських реформ Лешек Бальцерович визнав помилкою масове скорочення їхніх гмін. Тобто сільських рад.

Отже, наполягаю , щоб обласна влада врешті- решт зупинила процес створення громад через штучне перейменовування у них району чи його половини , а реальний процес об’єднання проводити розумно і відповідально , щоб утворені громади приносили користь ,а не створювали в майбутньому чергові руїни в нашій країні.

Депутат міської ради Петро Ландяк