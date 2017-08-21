“Ми завжди підтримуватимемо ініціативи громад малих міст”, – Іван Чайківський

Вже вдруге на Тернопіллі в селищі Козова пройшов «Коза-фест». Дійство, в основі якого лежить ініціатива активних представників громади, які хочуть популяризувати свою батьківщину.

Компанія «Агропродсервіс», яка обробляє землі в Козівському районі, підтримала цей аграрно-фольклорний фестиваль.

«В першу чергу, це наша подяка та шана тим козівчанам, які не чекають, що хтось має щось зробити для них, чи замість них, а активно живуть та надихають інших», – говорить генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський.

Меценат наголосив, що тільки завдяки таким ініціативам, громада об’єднуватиметься, як це відбувається вже роками в малих містах Європи.

«Коли ми робимо щось оригінальне, коли об’єднуємо довкола себе людей, коли не чекаємо манни небесної, тоді не треба нам Європи. Ми збудуємо таку Україну, якого пишатимуться наші діти», – переконаний пан Чайківський.

Родзинкою цьогорічного «Коза-фест» стало відкриття пам’ятника Козі, який, судячи зі всього, стане ще однією візитівкою Козови.