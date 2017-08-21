Що приховує в декларації депутат тернопільської міськради, “свободівка” Галина Гевко?

У Тернопільській міській раді лише Гевко в е-декларації не вказала доходи членів сім’ї. Це є підставою для повної перевірки декларації НАЗК. Гевко вдруге приховала дохід чоловіка. Також вона не задекларувала 2 автівки та підприємства чоловіка. Їй загрожує кримінальна відповідальність. Громадський рух ЧЕСНО перевірив майно Гевко у відкритих реєстрах і виявив конфлікт інтересів у роботі комісії з питань ЖКГ.

Галина Гевко та її сім’я працюють у сфері ЖКГ. Син працює директором ПП “Екотерн”, що займається вивезенням сміття. У відкритті офісу “Екотерн” взяв участь навіть міський голова. Подружжя Гевко заснували та очолюють приватні ЖЕКи, Степан Гевко – ПП “Люкс”, Галина Гевко – ПП “Благоустрій”. Відповідно, тут може мати місце конфлікт інтересів, адже депутатка приймає рішення, що стосуються благоустрою, працюючи в комісії з питань ЖКГ, до того ж 20 липня на останній сесії ради її обрали головою комісії.

До слова, зараз справа Галини Гевко розглядається в суді. На сесії ради вона голосувала “за” продовження договорів оренди комунального майна і своєму підприємству, і чоловіка. Інтереси депутатки в суді представляє Назарій Редьква, її однопартієць, лідер фракції “Свобода” в міськраді.



Зазначимо, що Гевко не задекларувала всі підприємства, які належать її сім’ї. Якщо вірити декларації, Степан Гевко – чоловік депутатки є бенефіціаром лише ПП “Люкс”.

Проте, згідно з реєстром юридичних осіб, він є також засновником та директором підприємства “ЛІФТ-СЕРВІС”. Не задекларувала Гевко і дочірні підприємства ПП “Люкс”, де її чоловік є бенефіціаром – “Люкс-1”, “Люкс-2”, “Люкс-3”, “Люкс-4”, “Люкс-Житло” та “Люкс-Житло-1”.



Поряд з цим Галина Гевко не вказала 2 дочірні підприємства ПП “Благоустрій” – “Благоустрій-1” та “Благоустрій-2”.



Приховані в декларації доходи, автівки та будинок чоловіка депутатки



Сукупний дохід сім’ї Галини Гевко у 2016 р. склав 712 тис. грн, що майже у 4 рази менше, ніж у 2014 р. Тоді лише дохід чоловіка депутатки Степана Гевка був близько 2 млн грн. За рахунок цього вона у 2014 р. зайняла перше місце у ТОПі депутатів з найбільшими доходами.

У 2016 р. Галина Гевко приховала доходи чоловіка від зайняття підприємницькою діяльністю. До слова, він є помічником депутатки в раді.

У декларації за 2015 р. депутатка теж не показала дохід чоловіка, а задекларувала лише 111 тис. грн власної заробітної плати. Тоді Гевко коментувала, що свідомо приховала дохід чоловіка, щоб не бути в ТОПі найбагатших депутатів.



Зазначимо, якщо подана суб’єктом декларування декларація містить поле, у якому суб’єкт декларування обрав ознаку «Член сім’ї не надав інформацію» це є підставою для повної перевірки декларації.

“Я чесна, як рух ваш ЧЕСНО, декларувала попередні роки все, що треба, але у зв’язку з тим, що та інформація в засобах масової інформації була перекрученою і чоловік цей раз посилаючись на своє право по Конституції, каже: “Я не буду цей раз показувати доходи від підприємницької діяльності”. Я свідома, розумію, що це підлягає перевірці. Будь ласка. Всі доходи чоловіка йдуть через податкову, всі оподатковуються, платяться до копієчки податки, і вони там, якщо потрібно буде, дізнаються і візьмуть все, що потрібно для цього. Тобто, там ні копієчки абсолютно не скрито. А тільки через то, що потім так багато дуже упрьоків в адесу, що мою, що чоловіка. А людям не поясниш, що є різниця між чистим доходом і валовим доходом. Після того чоловік каже, що він мав багато різних неприємних розголосів і подавати не буде. Ну нічого, хай перевіряють, ми свідомо знаємо, що так і є. Не хотів чоловік подати – не подали”, – коментує Галина Гевко.



“Я не дозволяю. Нащо про мене маєте говорити? Я є приватний підприємець. Для чого?”, – каже Степан Гевко, у відповідь на запитання, чому не дав дружині інформації про свій дохід.

На запитання, чому в 2014 році він все ж показав доходи, відповів:

“Я помилку зробив, бо потім обговорювали це. Люди не розбираються, що таке валовий оборот, а що таке чистий дохід. Це все пішло від ЧЕСНО, від вас. Валовий дохід – це сума коштів, яка поступила на рахунок, умовно мільйон, а з них 980 тисяч заплатили за матеріали, лишилось 20 тисяч на податки. Для чого казати, що я отримав мільйон доходу? Не я отримав, а держава. Держава через мене перекинула, за які я заплатив податки”.



Не надав інформації чоловік депутатки і про площу одного з об’єктів нерухомості – житлового будинку з адміністративно-виробничими приміщеннями. Згідно з реєстром нерухомості, його площа 1258,4 кв. м. Частка Степана Гевка – 43%. Будинок знаходиться на вулиці Київській, 7в

Фото: Google Maps





Приховала Гевко не тільки доходи чоловіка. Згідно з реєстром МВС, Степан Гевко володіє трьома автівками. Проте в декларації депутатка не вказала дві з них: вантажний автомобіль FOTON та автобус БОГДАН.



“То також його право, я задекларувала те, на чому я разом з чоловіком їзджу. А Богдан, по-моєму він переоформив його, ше ген-ген коли давніше, навіть направду не знаю, чесно. Те що мені відомо, те я і відобразила”, – коментує Гевко.



Громадський рух ЧЕСНО готує звернення до НАЗК щодо виявлених порушень, аби ініціювати повну перевірку декларації депутатки.

Авторка: Юлія Ковальчук, координаторка Громадського руху ЧЕСНО у Тернополі