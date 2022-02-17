Михайло Головко: «Тернопільська обласна рада готова стати на захист територіальної цілісності Української держави!»
Під час другого пленарного засідання четвертої сесії, яке відбулося 15 лютого, депутати Тернопільської обласної ради прийняли рішення щодо забезпечення територіальної оборони приміщеннями та коштами, ухвалили програми і звернення до вищого керівництва держави з чітким переліком кроків, які необхідно запровадити на загальнонаціональному рівні.
– Я дякую усім фракціям і депутатському корпусу за оперативність, бо за короткий час нам вдалося оперативно зібрати сесію і проголосувати вкрай важливі рішення. Тернопільська обласна рада готова стати на захист територіальної цілісності Української держави. Ми також звертаємося до центральної влади, аби в жодному разі не йти на поступки ворогу, не піддаватися на тиск і шантаж з боку РФ, адже зрадницькі Мінські домовленості є для нас реальною загрозою,– зазначив Михайло Головко.
Так, під час сесії з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень для забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони в Тернопільській області.
– 2 мільйони гривень з обласного бюджету ми спрямували на забезпечення заходів з формування та розміщення підрозділів окремої бригади територіальної оборони на території Тернопільської області у рамках виконання програми сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024 роки, — розповів Михайло Головко.
Окрім цього, під час сесії прийняли звернення до вищого керівництва держави щодо відсічі московській агресії, у якому закликали: створити Ставку Верховного Головнокомандувача Збройних сил України; провести необхідні мобілізаційні заходи та навчання, до яких залучити резервістів, демобілізованих учасників бойових дій та бійців добровольчих батальйонів; невідкладно провести позачергову сесію Верховної Ради України і ухвалити закони про збільшення оборонного замовлення; ліквідувати промосковську «п’яту колону» в Україні, зокрема заборонити діяльність громадських організацій, політичних партій, ЗМІ та публічних осіб, які прямо закликають до капітуляції, порушення територіальної цілісності та суверенітету України; внести зміни до Державного бюджету України в частині збільшення фінансування потреб Збройних сил України; наповнити стратегічні запаси харчового, речового, медичного, бойового та інших видів забезпечення; забезпечити фінансування курсів із початкової військової підготовки та курсів надання домедичної допомоги для добровольців із цивільного населення за місцем постійного проживання; забезпечити фінансування державного оборонного замовлення тощо.
Також депутати Тернопільської обласної ради ухвалили програму сприяння 2 батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України у виконанні службово-бойових завдань на 2022–2024 роки; підтримали проєкт рішення «Про обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024 роки».
– Ми всі розуміємо, що сьогодні існує гостра необхідність удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу військових частин (підрозділів) сил територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, — наголошує Михайло Головко, — Територіальна оборона є невід’ємною складовою оборони України. У зв’язку зі складною внутрішньополітичною обстановкою в державі, активізацією диверсійних та інших незаконно створених збройних формувань виникає нагальна потреба у вжитті додаткових заходів для удосконалення системи територіальної оборони в області, охорони об’єктів регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад і їх матеріально-технічного забезпечення для виконання ними завдань за призначенням, що потребує здійснення додаткового фінансування з обласного бюджету.
Окрім цього, депутати Тернопільської обласної ради підтримали ініціативу Михайла Головка щодо ухвалення меморандуму про співпрацю між Тернопільською обласною радою, Тернопільським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 105-ою окремою бригадою територіальної оборони (в/ч А7033), 44-ою окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола (в/ч А3215) щодо реалізації заходів для зміцнення обороноздатності Тернопільщини.