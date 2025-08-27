«Апокаліпсис сьогодні» в Ужгороді: Римма Зюбіна показала свій дитячий дім

26 серпня у світі відзначають Міжнародний день актора та актриси — дату, що покликана нагадати про важливість акторської професії, її внесок у культуру й суспільство. Свято бере початок із вшанування Святого Хінеса Арлезького — римського актора, який прийняв християнство і був страчений за віру. Його пам’ять увічнили саме 26 серпня, і згодом ця дата стала символом акторського мистецтва.



У цей день соцмережі традиційно повняться привітаннями та теплими словами на адресу акторів. Та цьогоріч серед багатьох публікацій увагу привернула історія, яка показала інший бік акторського життя — без глянцю й червоних доріжок.

«Апокаліпсис сьогодні» в Ужгороді



Журналістка й кінопродюсерка Галина Храпко у своєму пості на Фейсбуці нагадала про стрім відомої української акторки Римми Зюбіної. У свій день народження, 23 серпня, вона вийшла в ефір і показала будинок та двір в Ужгороді, де провела дитинство і куди час від часу повертається після смерті матері.



Для туристів це місце позиціонують як «будинок, де народилася українська зірка». Проте реальність геть інша: зі стін сиплеться штукатурка просто на голови перехожих, а подвір’я радше нагадує кадри з фільму «Апокаліпсис сьогодні».



Попри численні звернення, реакція влади залишається типовою: проблему обіцяють «взяти в пріоритет», але на практиці це означає, що вона зникає серед інших невирішених питань. Останнім часом ситуація дійшла до відвертого ігнорування.



Відлуння в соцмережах



Публікацію та стріми Римми Зюбіної поширюють колеги, друзі, письменники, журналісти. Соцмережі перетворюються на простір солідарності. Головний посил простий: розголос — це теж сила. Історія Римми Зюбіної виходить за межі однієї особистості.



«Це про кожного з нас. Про те, що не все купується за гроші. Про те, що народ має памʼять і силу — не лише обирати, а й скидати», — підкреслила Галина Храпко.



Бо справжнє свято акторів — це не лише овації на сцені, а й відчуття підтримки суспільства, готового відстоювати правду та справедливість разом із ними.



Символічний збіг



Парадоксально, але саме в Міжнародний день актора та актриси українці знову побачили: за глянцевим образом зірок часто стоїть сувора буденність. І питання тут не лише у збереженні пам’яті про дитинство відомої актриси. Це про ставлення держави й громади до культури та до людей, які формують обличчя країни у світі.



Якщо ми будемо не байдужими, то справедливості обов’язково стане більше місця у нашому суспільстві.



Посилання на історію Римми Зюбіної:



На світлині телеканалу “Дім” будинок, у якому виросла Римма Зюбіна (праворуч)