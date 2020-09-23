“Бути сучасною і водночас побожною”. Духовна мотивація при #молитвавінстаграм

24 вересня, опісля відправи парафії УГКЦ Скали-Подільської, двоє молодих людей своїми устами засвідчили дію Бога у їхньому житті. Священник, отець Василь Германюк, запросив до слова гостя з Дубаї, молоду стюардесу, Вікторію Тринчук, яка, своєю розповіддю, мотивувала молодь парафії добиватися своїх цілей і добиватися їх правильно. Вікторія говорила про свої, здавалося б, недосяжні мрії, які вона здійснила і продовжує здійснювати саме завдяки молитвам Господу Богу і Його відповідям…

Також слова мала місцева парафіянка, Марічка Бойко, яка долає важку хворобу (рак) і своїм позитивом, і цілковитим упованням на Господа, йде вперед й цим мотивує ніколи не здаватися при різноманітних життєвих труднощах, натомість повністю довіритись Богові.

Такі свідчення надзвичайно підкріплюють віру багатьох.

Вікторія і Марічка активні парафіяни #молитвавінстаграм і моляться з отцем Василем у інстаграмі щоранку і щовечора, також, користають із онлайн-трансляцій Святих Літургій щонеділі та свят, коли у них немає можливості безпосередньо відвідати Богослужіння чи то через проживання закордоном, чи по хворобі. Приєднатись до молитов можна за цією адресою: www.instagram.com/hvmnew