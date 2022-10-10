Ракетний удар по Львову. Частина міста – без світла і води

Сьогодні вранці окупанти вдарили ракетами по Львову. У місті зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Відтак, наразі гаряча вода у Львові не подається. Частина міста залишилась без електроенергії, не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

“Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста” – додав Садовий.

Мешканців просять залишатись в укриттях, повітряна тривога ще триває.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія масово атакувала міста України.