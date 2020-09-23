У Тернополі вбили вчительку школи №11

Вчора вранці заступник директора з навчально-виховної роботи Тернопільської школи №11 Анжела Володимирівна Макаренко не вийшла на роботу, не відповідала на дзвінки. Перевірити, чи все гаразд, колеги попросили її сусідку.

Близько 11:30 год 22 вересня й з’ясувалося, що жінка мертва, та ще зі слідами насилля на тілі. У потерпілої експерт виявив травми голови та шиї.

“Сумна звістка сколихнула колектив ТЗОШ №11: з невідомих причин у власному помешканні загинула наша колега, заступник директора з навчально-виховної роботи, талановитий педагог, творча особистість, прекрасна людина Макаренко Анжела Володимирівна.

Коли зранку 22 вересня 2020 року колеги побачили зачинені двері учительської, одразу закралася тривога, адже Анжела Володимирівна була ранньою пташкою… Звістка про трагедію блискавкою вразила серця усіх працівників школи.

Завжди енергійна, життєрадісна, харизматична, вишукана, вимоглива, сповнена ідей та задумів…

Такою вона залишиться в пам’яті колег та багатьох поколінь вдячних учнів.

Сумуємо, не можемо збагнути, що так рано, на 54-ому повороті, застигла така ще повноводна ріка Вашого життя, незабутня колего”, – написала в Facebook колега загиблої, вчитель математики та інформатики Тернопільської ЗОШ №11 Галина Затильна.