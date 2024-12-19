«Армія відновлення» на Тернопільщині: праця на перемогу

В умовах війни всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення. Зараз одна армія захищає країну на фронті, інша – на своїх робочих місцях. Люди, які з різних причин залишились без роботи, можуть долучитись до “Армії відновлення” України – суспільно корисних робіт, які запроваджуються державою під час воєнного стану.

Це роботи:

– оборонного характеру (спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, військових формувань та сил цивільного захисту),

– з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру,

– спрямовані на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Безробітні жителі Тернопільщини також активно долучаються до «Армії відновлення».

За оперативними даними цьогоріч місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 386 договорів, згідно з якими зареєстрованим безробітним було видано майже 2030 направлень на роботу. Вони упорядковували та утримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім’ям військових, плели маскувальні сітки, кавер та костюми, працювали в благодійних їдальнях для потреб Збройних сил України, мешканців, що проживають в зоні бойових дій, виконували ряд інших робіт.

На організацію та фінансування суспільно корисних робіт витрачено 11800,0 тис.грн коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

До речі, для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:

– зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;

– це легальна робота ( укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);

– отримують заробітну плату (не нижче мінімальної),

– набувають страхового стажу ,

– мають соціальний захист і гарантії.

Громадам також вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

Про організацію та проведення суспільно корисних робіт у районних військових адміністраціях області прийняті розпоряджен ня, якими визначаються їх види, переліки підприємств, об’єктів, посад і вимог до працівників, джерело фінансування , кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання.