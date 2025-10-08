На Тернопільщині жінки стають трактористками, операторками котелень і зварницями

Стереотипи про «жіночі» та «чоловічі» професії відходять у минуле. В Україні діє експериментальний урядовий проєкт, який дає жінкам можливість безоплатно здобути професії, що традиційно вважалися чоловічими. Ініціатива реалізується за сприяння Державної служби зайнятості, а фінансування забезпечує Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У межах програми 832 жінки по всій країні вже здобувають нову кваліфікацію, серед них — 38 мешканок Тернопільщини. Зокрема, 9 жінок навчаються на трактористок-машиністок сільськогосподарського виробництва, 22 – на операторок котельні, 5 вже отримали професію верстатниці деревообробних верстатів, ще 2 – опановують роботу на верстатах із програмним керуванням.

Проєкт передбачає можливість безкоштовно здобути 31 робітничу професію та працевлаштуватися у сферах, де жінки раніше були менш представлені. Серед таких професій — водійка автотранспортних засобів, електрогазозварниця, операторка котельні, фрезерувальниця, машиністка крана, столярка, трактористка, операторка дронів та інші.

Роботодавці також можуть долучитися до програми — подати заявку онлайн через портал служби зайнятості або офлайн у найближчому центрі зайнятості.

Навчання може проходити у очній, дистанційній або дуальній формах, тривалістю до 10 місяців. Вартість навчання до 30 280 грн покривається державою, а після його завершення учасниці отримують свідоцтво державного зразка та допомогу у працевлаштуванні.

«Стереотипи — це про минуле. Майбутнє — за рівними можливостями», — наголошують у службі зайнятості.

Детальніше про можливості навчання можна дізнатися у найближчому підрозділі Тернопільського обласного центру зайнятості або за телефоном «гарячої лінії» (063) 576-57-56.