Тернопільська гордість: випускники з №3, №7, №16, №19 і №29 шкіл — вражають результатами з НМТ
Незламність духу, праця й талант — саме це стоїть за вражаючими результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року, які показали цьогорічні випускники з Тернополя.
🔷 Першими свій тріумф розпочали учні Тернопільської спеціалізованої школи №7.
📌 Ілля Войтович здобув 200 балів одразу з трьох предметів — української мови, математики та англійської мови.
📌 Його однокласниця Марія Цабан також досягла максимального результату з англійської мови.
🔹 Блискучий результат з математики показав Святослав Волянюк, учень школи №3.
🔹 Його однокласниця Христина Дехтяренко приголомшила одразу двома 200-бальними результатами — з української мови та історії України.
🔹 У ЗОШ №16 імені Володимира Левицького 200 балів отримали:
– Ольга Тиш — з математики,
– Богдана Загацька — з української мови.
🔹 Марія Колісник, випускниця 11-Б класу ЗОШ №19, склала англійську мову на 200 балів.
🔹 А Орися Голяця, Ліна Липка та Злата Куляш із спеціалізованої школи №29 — поповнили ряди 200-бальників, продемонструвавши чудову підготовку.
💬 Ці здобутки — це не просто цифри, а доказ того, що знання, віра в себе та підтримка вчителів і родини приносять блискучі плоди. Тернопіль може пишатися своїми школярами