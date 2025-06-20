Тернопільська гордість: випускники з №3, №7, №16, №19 і №29 шкіл — вражають результатами з НМТ

Незламність духу, праця й талант — саме це стоїть за вражаючими результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року, які показали цьогорічні випускники з Тернополя.

🔷 Першими свій тріумф розпочали учні Тернопільської спеціалізованої школи №7.

📌 Ілля Войтович здобув 200 балів одразу з трьох предметів — української мови, математики та англійської мови.

📌 Його однокласниця Марія Цабан також досягла максимального результату з англійської мови.

🔹 Блискучий результат з математики показав Святослав Волянюк, учень школи №3.

🔹 Його однокласниця Христина Дехтяренко приголомшила одразу двома 200-бальними результатами — з української мови та історії України.

🔹 У ЗОШ №16 імені Володимира Левицького 200 балів отримали:

– Ольга Тиш — з математики,

– Богдана Загацька — з української мови.

🔹 Марія Колісник, випускниця 11-Б класу ЗОШ №19, склала англійську мову на 200 балів.

🔹 А Орися Голяця, Ліна Липка та Злата Куляш із спеціалізованої школи №29 — поповнили ряди 200-бальників, продемонструвавши чудову підготовку.

💬 Ці здобутки — це не просто цифри, а доказ того, що знання, віра в себе та підтримка вчителів і родини приносять блискучі плоди. Тернопіль може пишатися своїми школярами