Депутати просять представника Президента на Тернопільщині Ігоря Сопеля підписати документ, який суперечить позиції “Слуги народу”

Тернопільщина знову звертатиметься до вищого керівництва держави з вимогою продовжити мораторій на продаж землі.

Нагадаємо, рішення Тернопільської обласної ради від 17 вересня 2019 року № 1423 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо продовження до 2025 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення» було підтримане місцевими радами Тернопільщини усіх рівнів.

Сьогодні, 12 листопада, у зв’язку з винесенням законопроекту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення на засідання сесії Верховної Ради України, відбулась робоча зустріч керівників депутатських фракцій Тернопільської обласної ради. У ході обговорення депутатами було вирішено продовжити відстоювати позицію жителів краю та повторно звернутися до керівників держави з вимогою не впроваджувати поспішний ринок землі без належних напрацювань необхідних ринкових механізмів та законодавства.

Свої бачення стосовно умов, при дотриманні яких потрібно звершувати земельну реформу, депутати облради викладуть у новому зверненні. Керівники фракцій уповноважили голову обласної ради Віктора Овчарука та голову ОДА Ігоря Сопеля консолідовано підписати відповідний документ.